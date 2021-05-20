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HSK adayları belli oldu

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 14:18

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi.


Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Yozgat  Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
 
Alt komisyon üyelerine çalışmaları için teşekkür eden Bozdağ, daha  sonra alt komisyon başkanı olarak TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti  Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a söz verdi.
 
Alt komisyonun çalışmalarına ilişkin Karma Komisyon'a bilgi veren  Tunç, aday adayı başvurularının tek tek incelendiğini, yoğun çalışmaların  ardından hazırladıkları raporu Karma Komisyona sunduklarını söyledi.
 
 "İçtüzük'te düzenlemeye ihtiyaç var"
 
Karma Komisyon Başkanı Bozdağ, Karma Komisyon'un, Anayasa'nın 159.  maddesinin, HSK üyeliği seçimi usulünü detaylı, tartışmadan uzak ve herkesin  anlayacağı şekilde bir düzenlemeyi içermediğini belirterek, TBMM İçtüzüğü'nde ise  HSK üyelerinin Karma Komisyon ve TBMM Genel Kurulunda seçimi konusunda tek bir  harf dahi bulunmadığına işaret etti.
 
Bozdağ, TBMM İçtüzüğü'nde, HSK üyeliği seçimine ilişkin pek çok  sorunun cevapsız kaldığını, İçtüzük'te HSK üyeleri seçimine ilişkin bir  düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
 
HSK üyeliği seçimi için siyasi parti grupları arasında olgun  görüşmeler yapıldığını, HSK seçiminde demokratik bir uzlaşma temin edildiğini  anlatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi partilerin genel  başkanları ve partiler adına görüşmelere katılan milletvekillerine teşekkür etti.
 
Bekir Bozdağ, "Bu, güzel bir örnek olmuştur. İnşallah bundan sonra  uzlaşmanın, pek çok çalışmada burada olduğu gibi ürünlerini beraber göreceğiz."  dedi.
 
Bozdağ, alt komisyon raporuna göre, üç aday adayının, HSK üyeliği  seçimine katılmak için gerekli şartları taşımadıklarının tespit edildiğini dile  getirdi.
 
Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman da Karma Komisyona gönderdiği dilekçeyle  HSK üyeliği aday adaylığından çekildi.
 
Tasnif Komisyonu kurulmasının ardından HSK'ye seçilecek 7 üyenin üç  katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi.
 
7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından  10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere toplam  114 aday adayı seçime girdi.
 
Basına kapalı gerçekleştirilen seçim yaklaşık iki saat sürdü. Yapılan  seçimde, HSK üyeliği için 21 aday belirlendi.
 
Genel Kuruldaki seçim süreci
 
TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'a kadar 7 HSK üyesini seçecek.
 
Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye  için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte  iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada  üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye  seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi  gerçekleştirilecek.
 
Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.
 

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HSK TBMM Adalet Komisyonları Üyeleri
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