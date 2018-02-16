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HSK 17 hakim ve savcıyı açığa aldı

16 Şubat 2018 Cuma - 15:45 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 16:42

HSK 2. Dairesi, FETÖ soruşturmaları kapsamında 17 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) ile iltisak ve münasebeti nedeniyle 17 hakim ve savcının açığa  alınmasını kararlaştırdı. 
 
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı  açıklamada, kararın cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturmalar ile  disiplin soruşturmalarındaki tanık ifadeleri ve ByLock yazışma içerikleri  doğrultusunda alındığını söyledi.
 
İddialarla ilgili müfettişler görevlendirdiklerini belirten Yılmaz,  "Müfettişler, yakın zamanda araştırmayı tamamladıktan sonra Kanun Hükmünde  Kararname hükümleri gereğince Genel Kurul bu kişilerin meslekten ihraç edilip  edilmemesi konusunda gerekli kararları verecek." dedi.
 
Açığa alınan hakim ve savcıların 6'sının kimliklerini başkalarına ait  ByLock yazışma içeriklerinden belirlediklerini anlatan Yılmaz, diğerlerinin de  cumhuriyet savcılıklarından gelen bilgiler doğrultusunda saptandığını ifade etti.
 
Yılmaz, "HSK'nın FETÖ ile iltisaklı hakim savcılarla ilgili  çalışmaları tamamlanmış değil. Güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe  HSK, bunların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla  adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." diye  konuştu.
 
Daha önce oluşturulan KHK bürosunda görevli tetkik hakimleri ve HSK  müfettişlerinin özveriyle Genel Kurul'a sıhhatli bilgiler ulaştırmak için büyük  çaba sarfettiğini belirten Yılmaz, Genel Kurulun da tereddüt etmeden ve  gecikmeden gerekli kararları alıp çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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