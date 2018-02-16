HSK 17 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisak ve münasebeti nedeniyle 17 hakim ve savcının açığa alınmasını kararlaştırdı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz , makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturmalar ile disiplin soruşturmalarındaki tanık ifadeleri ve ByLock yazışma içerikleri doğrultusunda alındığını söyledi.

İddialarla ilgili müfettişler görevlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Müfettişler, yakın zamanda araştırmayı tamamladıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince Genel Kurul bu kişilerin meslekten ihraç edilip edilmemesi konusunda gerekli kararları verecek." dedi.

Açığa alınan hakim ve savcıların 6'sının kimliklerini başkalarına ait ByLock yazışma içeriklerinden belirlediklerini anlatan Yılmaz, diğerlerinin de cumhuriyet savcılıklarından gelen bilgiler doğrultusunda saptandığını ifade etti.

Yılmaz, "HSK'nın FETÖ ile iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe HSK, bunların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

Daha önce oluşturulan KHK bürosunda görevli tetkik hakimleri ve HSK müfettişlerinin özveriyle Genel Kurul'a sıhhatli bilgiler ulaştırmak için büyük çaba sarfettiğini belirten Yılmaz, Genel Kurulun da tereddüt etmeden ve gecikmeden gerekli kararları alıp çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.