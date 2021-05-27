27 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 0.00 EURO 10,3290 0.13
USD 8,4540 -0.02 ALTIN 516,180 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

HSBC resmen duyurdu! Yeni karar, çekiliyor

27 Mayıs 2021 Perşembe - 9:03 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 9:03

HSBC aldığı kararla şaşırttı. Dev bankadan yapılan açıklamada çekilme kararı tüm dünyaya duyuruldu. Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, ABD'de perakende bankacılık sektöründen çekilme kararı aldı.


Zarar eden faaliyetlerini satan ve diğerlerini de kapatan Avrupa'nın dev bankası HSBC, ABD'de perakende bankacılık sektöründen çekildiğini duyurdu.
 
Uzun zamandır ABD'den çıkması beklenen HSBC, yerel bankalarla rekabette zorlandı ve Kuzey Amerika'daki faaliyetini her geçen yıl azaltmaya çalışıyordu.
 
ASYA'YA YÖNELECEK
 
HSBC, Şubat ayında açıkladığı stratejisine göre Asya'da varlık yönetimi alanına odaklanacağını açıklamıştı.
 
CITIZENS BANK VE CATHAY ALDI
 
HSBC'nin ABD'nin doğu kıyısındaki bireysel ve küçük işletme bankacılığı faaliyetlerini, 80 şubesini Citizens Bank satın aldı. Batı kıyısında bulunan 10 şubesini ise Cathay Bank satın alacak.

ETİKETLER

HSBC HSBC duyuru HSBC açıklama HSBC ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.