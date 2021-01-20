HSBC resmen duyurdu! Flaş karar...

Milyonlarca müşterisi bulunan HSBC resmen duyurdu. İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, ülkedeki 82 şubesini kapatmaya karar verdi. HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye’nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi’ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC , ülkedeki 82 şubesini kapatmaya karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, HSBC'nin İngiltere 'deki 593 şubesinden 82'sinin kapatılmasına karar verildiği, kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği bildirildi.Açıklamada, son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı, müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı kaydedildi.

HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor

Öte yandan HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye’nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi’ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika , Türkiye) faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.HSBC açıklamasına göre, HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği dokuz pazar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden toparlanmayı sürdürüyor. HSBC, bölge genelinde ekonomik büyüme ve uluslararası ticaretin küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşerek banka müşterileri için yeni fırsatlar yaratmasını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC MENAT Üst Yöneticisi (CEO) Martin Tricaud, HSBC olarak, gelecek on yılda dünyada en hızlı büyüyecek bölgelerden biri konumunda olan MENAT Bölgesi’nde iddialı büyüme planlarının bulunduğunu belirtti. Tricaud, “Bu kapsamda, hem kurumsal bankacılık portföyümüzde yer alan kamu, çok uluslu şirketler ve daha küçük ama hızlı büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını hem de bireysel bankacılık portföyümüzde yer alan müşterilerimizin birikim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MENAT Bölgesi’nin dinamik bir ekonomi ve güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olduğunu belirten Tricaud, “GSYH ve ticaretteki toparlanma, bölgede faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda müşterilerimiz için uzun vadeli, stratejik ve sürdürülebilir büyüme fırsatları yaratacak. Ekonomilerin pandeminin etkilerinden toparlanmaya başladığı bu dönemde müşterilerimizi destekleyerek yanlarında olmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

"Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz"

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ise Türkiye’nin stratejik konumunun yanı sıra dinamik pazarı, altyapı projeleri ve nitelikli iş gücü ile MENAT Bölgesi’nde önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Kervancı, “HSBC Türkiye olarak Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz. Fon yöneticilerine, uluslararası kuruluşlara ve müşterilerimize Türkiye’de yatırım yapmanın uzun vadede ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.” ifadelerini kullandı. İşlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerin ticaret, yatırım ve proje finansman faaliyetlerinde oluşacak uluslararası fırsatları yakalamalarına destek olmaya devam ettiklerini aktaran Kervancı, “Hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek gelecekte de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne katkıda bulunmayı ve müşterilerimizle birlikte büyümeyi sürdüreceğiz.” yorumunu yaptı.Uluslararası Para Fonu (IMF), HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği dokuz pazarın toplam GSYH’nin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 34,7 artacağını öngörüyor.