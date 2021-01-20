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HSBC resmen duyurdu! Flaş karar...

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 14:34 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 14:34

Milyonlarca müşterisi bulunan HSBC resmen duyurdu. İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, ülkedeki 82 şubesini kapatmaya karar verdi. HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye’nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi’ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.


İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, ülkedeki 82  şubesini kapatmaya karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, HSBC'nin İngiltere'deki 593 şubesinden 82'sinin kapatılmasına karar verildiği, kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği bildirildi.Açıklamada, son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı, müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı kaydedildi.
 
 
HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi  hedefliyor 
 
Öte yandan HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası  ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı  büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye’nin de dahil  olduğu MENAT Bölgesi’ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini  büyütmeyi planlıyor.HSBC açıklamasına göre, HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde faaliyet  gösterdiği dokuz pazar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden  toparlanmayı sürdürüyor. HSBC, bölge genelinde ekonomik büyüme ve uluslararası  ticaretin küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşerek banka müşterileri için yeni  fırsatlar yaratmasını bekliyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC MENAT Üst Yöneticisi (CEO)  Martin Tricaud, HSBC olarak, gelecek on yılda dünyada en hızlı büyüyecek  bölgelerden biri konumunda olan MENAT Bölgesi’nde iddialı büyüme planlarının  bulunduğunu belirtti. Tricaud, “Bu kapsamda, hem kurumsal bankacılık portföyümüzde yer alan  kamu, çok uluslu şirketler ve daha küçük ama hızlı büyüyen şirketlerin  ihtiyaçlarını hem de bireysel bankacılık portföyümüzde yer alan müşterilerimizin  birikim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlar yapmaya devam  ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
MENAT Bölgesi’nin dinamik bir ekonomi ve güçlü bir girişimcilik  ekosistemine sahip olduğunu belirten Tricaud, “GSYH ve ticaretteki toparlanma,   bölgede faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda müşterilerimiz için uzun vadeli,  stratejik ve sürdürülebilir büyüme fırsatları yaratacak. Ekonomilerin pandeminin  etkilerinden toparlanmaya başladığı bu dönemde müşterilerimizi destekleyerek  yanlarında olmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
 
"Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz" 
 
 HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ise Türkiye’nin stratejik  konumunun yanı sıra dinamik pazarı, altyapı projeleri ve nitelikli iş gücü ile  MENAT Bölgesi’nde önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Kervancı, “HSBC Türkiye olarak Türkiye’nin yatırım elçisi gibi  çalışıyoruz. Fon yöneticilerine, uluslararası kuruluşlara ve müşterilerimize  Türkiye’de yatırım yapmanın uzun vadede ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.”  ifadelerini kullandı. İşlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerin ticaret, yatırım ve proje  finansman faaliyetlerinde oluşacak uluslararası fırsatları yakalamalarına destek  olmaya devam ettiklerini aktaran Kervancı, “Hayata geçirilmesi planlanan  yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek  gelecekte de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne  katkıda bulunmayı ve  müşterilerimizle birlikte büyümeyi sürdüreceğiz.” yorumunu yaptı.Uluslararası Para Fonu (IMF), HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde  faaliyet gösterdiği dokuz pazarın toplam GSYH’nin 2025 yılı sonuna kadar yüzde  34,7 artacağını öngörüyor.                                          
 
 
 

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