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HSBC'den flaş karar! Yeni uygulama başlıyor

08 Nisan 2021 Perşembe - 13:59 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 14:02

Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan çalışma sistemine geçti. Vala sayılarının düşmemesi nedeni ile evden çalışma süresi uzadı Bazı şirketler kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçti. HSBC, İngiltere'deki çağrı merkezi biriminde kalıcı evden çalışma düzenlemesi için düğmeye bastı.


Bankacılık devi HSBC, Britanya'da çağrı merkezi biriminde çalışan bin 200'den fazla çalışanına pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışabileceklerini iletti.
 
Bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü açıklayan banka, bireysel müşterilere hizmet veren çağrı merkezi birimindeki çalışanlara çalışma yeri konusunda esneklik tanınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
 
Söz konusu birimdeki yaklaşık bin 800 çalışanın yüzde 70’i, ofise dönmeme ve pandemi sonrasında da evden çalışma isteklerini bankaya iletti.
 
İngiltere’nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered da, küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı. Çalışanların yüzde 84'ü, ev ve ofisin birlikte kullanıldığı melez bir çalışma sistemi talebini iletmişti. (NTV)

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