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Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de yakalandı

AA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 22:43 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 22:43

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içerikli ikinci mesajın gönderilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mesajı gönderdiği belirlenen şüpheli E.B İstanbul'da yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na yönelik  ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı.  Başsavcılık, konuya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için emniyet  ekiplerine talimat verdi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ilgili ekiplerince başlatılan çalışma  doğrultusunda ikinci tehdit mesajı gönderen şüphelinin kimliğini tespit etti.  Düzenlenen operasyonda, şüpheli E.B İstanbul'da yakalanarak emniyete götürüldü.
 
Şüphelinin bir dönem Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının  olduğu belirtildi. Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
 
Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen zanlı 30  Mayıs'ta Konya'da yakalanmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturmayı yürüten  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sevk edilen şüpheli H.A, dün  çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Hrant Dink Vakfı tehdit soruşturma
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