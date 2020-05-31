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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi tutuklandı

DHA/AA |  31 Mayıs 2020 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 31 05 2020 - 21:01

Hrant Dink Vakfı’na e- posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen H.A. (25) tutuklandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla  yapılan tehdide ilişkin soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınarak  İstanbul'a getirilen ve savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza  Hakimliğine sevk edilen şüpheli H.A'nın sorgusu tamamlandı.
 
Şüphelinin, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza  Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kis?inin kendisini tanınmayacak  bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya o?zel is?aretlerle tehdit  etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.
 
Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "27-28 Mayıs’ta Hrant  Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son  dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak,  yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz  olduğu kanaatindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında  şüpheli mailin atıldığı hesabın sahibi olan H.A. Konya'da gözaltına alınmış ve  İstanbul'a getirilmişti.
 
Şahsın, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu  tespit edilmişti.
 

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Hrant Dink Vakfı e- posta tehdit
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