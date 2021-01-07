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Hrant Dink davasında yeni gelişme! Veysel Şahin yakalandı

07 Ocak 2021 Perşembe - 12:21 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 12:50

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Veysel Şahin Adana'da yakalandı.


 İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Hrant Dink'in öldürülmesine  ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza  Mahkemesi'ndeki davada, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı  çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin'in kentte  olduğunu belirledi.
 
Ekipler, evinin yakınlarında gözaltına aldığı Veysal Şahin'i işlemleri  için emniyete götürdü.
 
Dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76  sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında,  mahkeme heyeti, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Veysal Şahin ile  Volkan Şahin'in, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında  delillerin bulunması ve tutuklulukta geçen sürelerinin azlığı nedeniyle  tutuklanmalarına hükmetmişti.

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