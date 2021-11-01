Hostes Ayten dehşet saçtı! Kumar, gasp her şey var

Aynı hava yolu şirketinde çalışan kabin amiri Fazlı A. ve hostes Ayten A., bir süre önce Kıbrıs'a gitti. İkili, kumardan kazandıkları 20 bin lirayı bölüşemedi. Duruma sinirlenen hostes, arkadaşıyla birlikte kabin amirini darp etti. Silahlı yağma suçundan hapis talep edildi.

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışmaktaydı. Aynı şirkette çalışan Ayten A.'yla KKTC 'ye giden Fazlı A., burada bir casinoda kumar oynadı.

İkili 20 bin lira kazandı. Hostes Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" baskısı yaptı. Parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta sinsi bir plan yaptı!

HOSTES AYTEN ARKADAŞIYLA EVİ BASTI

Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli 'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı.

Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı. Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı.