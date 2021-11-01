Hoş geldin kasım sözleri ile kasım ayı mesajları! Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım!

Kasım ayı mesajları araştırması arttı. Bugün 1 Kasım 2021… Sonbaharın 2. ayı kasım ayı geldi. Kasım ayının gelmesi ile birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler ‘Kasım ayı ile ilgili sözleri, mesajlar, şiirleri’ araştırıyor. İşte hoş geldin Kasım sözleri ve mesajları…

Kasım ayı sözleri ve mesajları araştırması yoğunlaştı. Ekim ayının geride kalıp, kasım ayının gelmesiyle vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak için arama motorlarına yöneldi ve hoş geldin kasım sözleri ve mesajlarını sorguluyor. İşte Kasım ayı ile ilgili sözler ve mesajlar…

Hoş geldin kasım sözleri!

Kasımda aşk başkadır.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım'da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

Merhaba kasım! Ve merhaba bıkana kadar göreceğimiz, Kasım'da aşk başkadır yazıları.

Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor.

Hava soğudu, Kasım'ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Kasım'da aşk başka mıdır bilmem. Ama ben bu sabaha da sensiz uyandım ya Kasıma da lanet olsun sana da.

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.