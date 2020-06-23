Hortum nedir, neden oluşur? Hortum nasıl oluşur?

Çatalca'da Büyükçekmece Gölü'nde ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, hortum nasıl oluşur, sorusuna yanıt aradı. Peki, Hortum nedir? Hortum neden oluşur?

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, öğleden sonra etkili oldu. Yağış esnasında İstanbul'un Çatalca ilçesinde ise bir hortum meydana geldi. Süper hücre yağışları devam ederken İstanbul Büyükçekmece'de hortum meydana geldiği bildirildi. Peki, hortum nasıl oluşur? İşte hortum oluşma nedeni…

HORTUM NEDİR, NEDEN ve NASIL OLUŞUR?

AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne baktığımızda hortum; doğada havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşididir. Küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava hareketiyle oluşur. Bu hava hareketiyle oluşan hortum, bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük çapta yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir.

Türkiye'deki hortumların çoğu deniz hortumlarıdır. Kara hortumları çok nadir görülür ve yeryüzündeki ısınmayla direkt bağlantılır.

HORTUMA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

AFAD İstanbul'da oluşan hortum sonrası resmi twitter hesabından hortuma karşı alınacak önlemleri sıraladı. İşte alınması gereken önlemler;

İÇ ALANLARDA

-Sığınağa ya da penceresiz odalara sığınarak başınızı ve kollarınızla koruyun.

-Vücudunuzu battaniye ya da benzeri kalın örtülerle koruyun.

-Pencere bulunan bir odaya sığınmışsanız, pencereleri kapalı tutun.

-Bina içindeyseniz; elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatın.

DIŞ ALANLARDA

-Yüksek katlı binadaysanız alt katlara geçin.

-Sığınacak güvenli bir yer arayın

-Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun

-Köprü ve üstgeçitleriden uzak durun

-Düz ve alçak alanları tercih edin.