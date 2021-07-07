Horlama zararsız görülmemeli!

Toplumda çok sıkça görülen horlama, kişinin yaşam kalitesini düşürebiliyor. Horlamanın zararsız görülmemesi gerektiği konusunu vurgulayan uzmanlar, “Çünkü uyku sırasında gerektiği gibi nefes alamamak sağlığınız açısından ciddi sorunlara yol açabilir.” uyarısında bulunuyor. Horlamanın altında yatan çeşitli hastalıklar olduğu gibi ağız boşluğu ve arkasındaki bölümün yapısı ve pozisyonunun horlamanın nedeni olabileceğini belirten uzmanlar, normalden daha uzun ve yumuşak bir küçük dilin de oldukça gürültülü bir horlamaya neden olabileceğini belirtiyor.

Horlama çoğu kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Horlamanın altında yatan çeşitli hastalıklar olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, toplumda da çok sık görülen horlamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HORLAMA, UYUYAN KİŞİNİN NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞINI GÖSTERİYOR

Horlamanın “uyku sırasında nefes alıp verirken duyulan gürültülü ses” olarak tanımlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Topak, “Solunan havanın burun ve boğaz arkasından ya da daha alt bölümlerden rahat bir şekilde geçemediğinde ortaya çıkar. Uyku sırasında gevşeyen, yumuşak damak, dil ve boğaz dokuları solunum yolunu daraltır ve havanın geçişi sırasında da gürültülü bir şekilde titreşirler. Horlama, uyumakta olan kişinin nefes almakta zorlandığı anlamına gelir.” diye konuştu.

HORLAMAYI ZARARSIZ GÖRMEMEK GEREKİR

Horlamanın ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, “Horlamayı zararsız görmemek gerekir çünkü uyku sırasında gerektiği gibi nefes alamamak sağlığınız açısından ciddi sorunlara yol açabilir.” uyarısında bulundu.

UYKU APNESİ ŞÜPHESİNDE UYKU TESTİ YAPILMALI

Horlamanın nedenini bulmak için burun boşluğunun, boğazın ve gırtlağın muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Topak, “Horlamanın uyku apnesi hastalığının da belirtilerinden biri olması sebebiyle öncelikle uyku apnesi şüphesi durumunda polisomnografi dediğimiz uyku testi yapılmalıdır.” dedi.

ALTTA YATAN BAŞKA HASTALIKLAR OLABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Murat Topak, horlamaya altta yatan bazı hastalıkların neden olabileceğini kaydederek “Muayene sırasında tespit edilebilen, burun yoluyla nefes almaya engel olan bu nedenle ağız solunumuna yol açıp horlamaya sebep olabilen bir hastalık örneğin septum deviasyonu, nazal polipler, konka hipertrofileri, allerjik nezle ve burun boşluklarında yer kaplayan oluşumlar varsa bu hastalıkların tedavi edilmesiyle horlama düzeltilebilir.” dedi.

NORMALDEN DAHA UZUN BİR DİL DE HORLAMAYA YOL AÇABİLİR

Bunun dışında ağız boşluğu ve arkasındaki bölümün yapısı ve pozisyonunun horlamanın nedeni olabileceğini belirten Prof. Dr. Topak, “Örneğin normalden daha uzun ve yumuşak bir küçük dil oldukça gürültülü bir horlamaya neden olabilir. Bademciklerin büyük olması da horlama nedenleri arasında sayılabilir. Yumuşak damak, küçük dil ve bademciklere yönelik uygun cerrahi girişimler ile horlama düzeltilebilir.” diye konuştu.

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