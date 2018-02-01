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Hong Kong'da fil dişi ticareti yasaklanıyor

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 12:26 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 12:26

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde fil dişi ticaretinin 2021'e kadar tamamen yasaklanacağı açıklandı.


BBC'nin haberine göre, Hong Kong'da mecliste yapılan oylamada,  milletvekilleri fil dişi ticaretinin yasaklanması yönünde oy kullandı.
 
Buna göre, fil dişi ticaretinin 2021'e kadar tamamen yasaklanacağı  kaydedildi.
 
WildAid Vakfından Alex Hofford, mecliste alınan karara ilişkin yaptığı  açıklamada, "Bugün filler için önemli bir gün." ifadelerini kullandı.
 
Çin'de yılbaşı itibarıyla tüm fil dişi ticareti ve işlenmesi  faaliyetleri yasaklanmıştı.
 
Tahminlere göre fil dişi ticaretinin yüzde 70'i Çin'e yapılıyor.
 
Fil dişinin kilosu Çin'de bin 100 doları bulabiliyor.  

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