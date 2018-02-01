Hong Kong'da fil dişi ticareti yasaklanıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde fil dişi ticaretinin 2021'e kadar tamamen yasaklanacağı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong 'da mecliste yapılan oylamada, milletvekilleri fil dişi ticaretinin yasaklanması yönünde oy kullandı.

Buna göre, fil dişi ticaretinin 2021'e kadar tamamen yasaklanacağı kaydedildi.

WildAid Vakfından Alex Hofford, mecliste alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün filler için önemli bir gün." ifadelerini kullandı.

Çin'de yılbaşı itibarıyla tüm fil dişi ticareti ve işlenmesi faaliyetleri yasaklanmıştı.

Tahminlere göre fil dişi ticaretinin yüzde 70'i Çin'e yapılıyor.

Fil dişinin kilosu Çin'de bin 100 doları bulabiliyor.