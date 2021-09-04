Honda yeni City fiyatı belli oldu

Birinci nesli 1996 yılında yola çıkmaya başlayan Honda City, Türkiye pazarına geri dönüyor. Dört farklı gövde rengi ile satışa sunulacak 5’inci nesil Honda City, 11 Eylül itibarıyla 219 ve 229 bin TL’lik fiyata sahip olacak. Aracın Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2005 yılında Türkiye’de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2 jenerasyon City’nin satışını gerçekleştirdik. Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik.”

Rekor satış yapacak

Sedan ürün gamında en geniş çeşitliliğe sahip olan markalar arasında yer alacaklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “2021 yılının ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 27 büyüme gösteren pazara karşın biz yüzde 52 büyüme elde ettik. 2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. City’nin ardından Ekim ayında Accord ve Kasım ayında da yeni Civic modellerimizi satışa sunacağız” dedi. Kılıçer, “Sportif tasarımıyla sedan duruşuna farklı bir yorum getiren yeni City, performans ve donanım özellikleri anlamında akıllı seçim olacak iddiasını taşıyoruz. Anahtarsız çalıştırma özelliği, özel dizayn LED farları, tasarımı, iç kabin ferahlığı, bagaj kapasitesi ve yakıt verimliliği gibi birçok özelliği ile rakiplerinden ayrışacak. City için 7 bin adedin üzerinde satış hedefimiz var, kısa bir sürede bu sayılara ulaşacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

1.5 benzinli motor