Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti.
Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı. Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.(Foreks)
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Honda Motor İngiltere'deki üretimini geçici olarak durdurdu
09 Aralık 2020 Çarşamba - 17:15 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 17:18
Honda Motor, parça tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.
Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti.
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