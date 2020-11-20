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Honda Jazz e:HEV 5 yıldızı aldı

20 Kasım 2020 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 17:53

Yeni Honda Jazz e:HEV, yeni test prosedürlerine sahip Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı.


Honda Jazz, standart olarak aktif güvenlik teknolojileri ve sürüş destek sistemleri ile donatılmasının yanı sıra büyük bir özenle entegre edilen aktif ve pasif güvenlik özellikleri sayesinde Euro NCAP testlerinden yüksek not alarak Avrupa’nın en güvenli binek otomobilleri arasındaki yerini aldı.  Hibrit güç-aktarma sistemi ile sunulan yeni Jazz, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli oldu. Sürücü koltuğunun sırtlığına entegre edilen hava yastığı, olası bir kaza anında sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılıyor ve böylece sürücü ile ön yolcunun birbirine çarpmasını önlemeyi hedefliyor. 
 

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Honda Jazz e:HEV Honda Jazz e:HEV
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