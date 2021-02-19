19 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.561 0.97 EURO 8,4400 0.08
USD 6,9580 -0.09 ALTIN 396,020 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Honda HR-V yenileniyor!

19 Şubat 2021 Cuma - 15:16 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 15:16

Yeni nesil HR-V, Honda'nın ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan yeni modeli olarak yollara çıkıyor.


Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor. Honda’nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa’da 2021 sonunda satışa sunulacak.

Premium SUV tasarımı

İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkat çeken yeni HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor. Yeni HR-V’nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde edilen bagaj derinliği rahatlık sunuyor.

ETİKETLER

Honda Honda yeni model Elektrikli Vizyon Stratejisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.