Honda HR-V yenileniyor!

Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor. Honda’nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa’da 2021 sonunda satışa sunulacak.

Premium SUV tasarımı



İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkat çeken yeni HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor. Yeni HR-V’nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde edilen bagaj derinliği rahatlık sunuyor.