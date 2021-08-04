Honda, HR-V elektrikle geliyor!

Honda’nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon 2021 sonunda Avrupa’da satışa çıkacak olan yeni kompakt SUVi HR-V, e:HEV hibrit güç-aktarma sistemine sahip olacak. e:HEV hibrit teknolojisi, Formula 1 Hibrit Güç Ünitesi programının motor sporları ekibinin mühendislik deneyiminden yararlanılarak geliştirildi. Yeni HR-V e:HEV modelinde Honda hibrit güç-aktarma sistemini kompakt SUV segmentine taşıyarak, son derece rekabetçi bir sınıfa yeni bir verimlilik ve performans dengesi getiriyor.Yeni nesil HR-V’nin e:HEV güç aktarma sistemi, 253 Nm tork ve toplam 96 kW (131 PS) güç üretiyor. 122 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ve 5,4 lt/100km (WLTP) yakıt tüketimi değerleriyle verimli yakıt ekonomisi sağlayan hibrit sistemde HR-V’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 10,6 saniyede tamamlanıyor. CR-V ve Jazz’ın ardından e:HEV ailesine katılan en son model olan yeni HR-V sadece hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunulacak. Yeni HR-V, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların kullanılabilirliği ve esnekliği ile birleştirerek farklı sürüş koşullarında akıcı, konforlu ve canlı bir deneyim sunuyor.

Düşük emisyona sahip



e:HEV hibrit güç aktarma sistemi; 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesine bağlı olan yenilikçi bir sabit vitesli güç aktarım organından oluşuyor. Yeni HR-V’de kullanılan güç aktarma sistemi olan e:HEV, Jazz’da sınıfının en iyi yakıt ekonomisi ve hızlanma değerlerini sunuyor. Honda’nın SUV segmentindeki tasarımıyla dikkat çeken temsilcisi HR-V’nin Jazz’dan daha büyük boyuta sahip olması sebebiyle modelde yeterli elektrik enerjisinin depolanabilmesi için hücre sayısı 48’den 60 adede çıkarıldı. Daha büyük batarya hücresi boyutuna rağmen, mühendislik çözümleri sayesinde kullanım alanından ödün verilmezken; aynı zamanda daha çevik bir hızlanma hissi ve HR-V’nin performansını iyileştirmek için elektromotor ve tekerlekler arasındaki dişli oranı azaltıldı. Geleneksel bir güç aktarım sistemi yerine kullanılan sabit vitesli şanzımanda çok daha az direnç oluşurken; bu sayede ise Honda’nın yüksek verimli sistemi, günümüzde satışta olan diğer hibrit sistemlere kıyasla şehir içi sürüşlerinde daha az enerji tüketiyor ve daha yüksek toplam elektrikli sürüş süresi oranı sunuyor.