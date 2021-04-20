Honda Forza 141 bin TL'den yola çıktı!

Honda, daha önce piyasaya sunduğu ve Türkiye’ye özel olarak üretilen 250 cc maksi scooter modeli Forza’nın şimdi de 750 cc çift silindir motora sahip yeni modeli Forza 750’yi satışa sunuyor. Forza scooter ailesinin yeni üyesi Forza 750, büyük hacimli scooter sürücüleri için ideal motor performansı, yol tutuşu sunmayı hedefliyor. Elmas kesim çelik boru iskeletiyle dayanıklı bir gövdeye sahip Forza 750’nin 235 kilogram boş ağırlığı bulunuyor. Tam boy kask için gereken hacmi sunan 790 mm yüksekliğindeki selenin altında yer alan 22 litrelik saklama alanı, erişimi kolay ve kullanışlı bir torpido gözü ve USB girişiyle kullanıcılarına pratik çözümler sunuyor. Motosikletin fiyatı ise 141 bin TL

Motor daha güçlü



Forza 750’nin güvenli sürüş için Acil Fren Uyarısı (ESS) özelliği ile donatılan arka sinyallerin minimum 53 km/s hızda hareket ederken frenlerden birinin etkinleşmesiyle 6,0 m/s2 yavaşlama hızı algılanıyor. Bu durumda Acil Fren Uyarısı (ESS) devreye girerek dörtlü flaşörlerin yanıp sönmesiyle trafikteki diğer sürücülere Forza 750’de acil fren gerçekleştiğini bildiriyor. Aynı sürüş hızında ıslak zeminde ABS özelliğinin aktif hale gelmesiyle en az 2,5 m/s2'lik yavaşlama hızı sistemi tetiklemek için yeterli olurken; sonrasında sinyaller otomatik olarak devreden çıkıyor. Kullanım kolaylığı ile sürüş performansını buluşturan scooter modeli yeni Forza 750’nin çift silindirli 745 cc motoru 6.750 d/d’da 43,1 kW güç ve 4.750 d/d’da 69 Nm tork üretiyor. Forza 750’nin Euro5 emisyonları ile uyumlu yakıt tasarrufu sağlayan tutumlu motoru; 27,8 km/lt (WMTC modu) yakıt tüketiyor ve 13,2 litrelik yakıt deposuyla yaklaşık 370 km’ye kadar menzile olanak sağlıyor.