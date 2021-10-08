Honda Accord yeniden 540 bin TL’den geliyor

Civic’ten sonra Honda ’nın en uzun ömürlü modeli olan Accord ile sedan ürün gamını tamamlayan Honda Türkiye, D segmentine geri dönüyor. Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan yeni Honda Accord, 1.5 litre i-VTEC Turbo motoru ile uyumlu CVT şanzımanla gelecek. Accord’un 10’uncu nesli daha alçak ve geniş duruşu, daha hafif ve sağlam yapısı, çekici görünümü ve dinamik sürüş sunan 190 beygirlik motor performansı ile dikkat çekiyor.Honda SENSING güvenlik donanımları ve sınıfında tek olması ile öne çıkan Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği bulunan yeni Accord’un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Araç Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği ile satılacak.

7.3 lt harcıyor

Yeni nesil Accord’un gövdesi yaklaşık yüzde 15 oranında yüksek dayanımlı çelikten imal edilirken; bu modelde ilk kez yapısal yapıştırıcı tekniği kullanılıyor. Accord’un dış tasarımında parlak süsleme ve ışık borusu şeklindeki LED stop lambaları güçlü ve dinamik görünümü destekliyor. Yeni Accord; standart LED gündüz farları (DRL), altı LED’li kısa farı, LED sinyalleri, LED stop lambaları, fren lambaları, plaka lambası ve merkezi üçüncü stop lambası dahil LED dış aydınlatma unsurları ile öne çıkıyor. Yeni Accord 17 inç ve 18 inç olmak üzere iki farklı jant ebadıyla sunulurken; Honda mühendisleriyle birlikte geliştirilen lastikler, sürüş kalitesi ile yol tutuş özelliklerini iyileştirmeye ve aynı zamanda yuvarlanma direncini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeni Accord ile Honda ilk defa seri üretim bir otomobil modelinde gürültüyü 6dB azaltan özel jantlara yer veriyor.

Yeni Accord’un 1,5 litre VTEC Turbo motoru; 5.500 d/d’de 190 PS (140 kW) güç ve 1.600-5.000 d/d aralığında 260 Nm tork üretiyor. E85 yakıtı ile uyumlu motor, yüksek yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. Yeni Accord, 164 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ve birleşik yakıt tüketimindeki 7,3 lt/100 km (WLTP) değerleri ile fark yaratıyor. Motorda kullanılan sodyum dolgulu egzoz supapları yakıt emisyonunu azaltıyor, yakıt verimliliğinin ve gücün artmasına yardımcı oluyor. Tayland ’dan gelecek otomobilden bu yıl sonuna kadar 2 bin adet satış planlanıyor.

2 bin satacak

Accord’un plakalığın hemen altında bulunan çok açılı geri görüş kamerası ile şanzıman geri viteste olduğunda aşağı bakış, geniş açılı geri görüş ve yan olmak üzere farklı açılardan aracın arkasını gösteriyor. Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, geri manevra sırasında sürüş güvenliğini artırmak için radar sistemi ile birlikte çalışırken; bu teknoloji Accord’un yanındaki ve arkasındaki araçları tespit etmek için radar sensörlerini kullanıyor.Otonom sürüş opsiyonu sunan Honda SENSING, sürücüyü uyararak ve belirli koşullar altında sürücünün bir çarpışmadan kaçınmasını veya çarpışmanın şiddetini hafifletmesini sağlıyor. SENSING özellikleri arasında gelişmiş sürüş destek teknolojilerden biri olan Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS) ve onunla entegre çalışan Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) yer alıyor. Bunların yanı sıra Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW) ile birlikte çalışan Şeritte Tutma Asistanı (RDM) Sistemi sayesinde yeni Accord güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunuyor.