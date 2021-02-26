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Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

DHA/AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 23:29 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 23:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.


Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na  katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet  Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett,  yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson,  Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve  yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını  keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da  çektirdi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jason Statham
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