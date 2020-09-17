Hollywood yanağı estetiği nedir?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, Hollywood yanak estetiği nedir ve nasıl uygulanır sizler için anlattı.Yanaklar yüzün genel şeklinde ve estetik görünümünde çok önemli bir rol oynar. Yüzün daha genç, daha çekici ve estetik bir görünüme sahip olması için çene ve yanakların üçgen bir şekil oluşturması gerekir. Bu altın oran hesaplamalarına göre ideal şekil olarak kabul edilir. Hollywood yanağı estetiği, yüz konturunun köşeli ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlere uygulan bir üçgen hale getirme prosedürüdür. Hollywood yıldızlarının öncülük ettiği bu teknik ile estetik açıdan hastaları oldukça mutlu eden başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu teknik bişektomi tekniği olarak da bilinmektedir.

Nasıl uygulanır?

Hollywood yanağı operasyonu ağzın içinden açılan 1 santimlik kesi ile yanaklardaki fazla yağ kütlelerinin alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu sayede yüzün dışında herhangi bir şekilde iz kalmaz. Lokal anestezi altında yapılan ve ortalama 30 dakika süren son derece hasta açısından oldukça zahmetsiz bir operasyondur. Operasyon kişinin yüz sekline göre alınacak yağ miktarının belirlenmesi, operasyon sonrası çene/yanak üçgeninin kişiye özel oluşturulması ve operasyon sonrası ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi ameliyatın başarısı açısından dikkat edilmesi gereken kriterlerdir.

Kimlere uygulanır?

Hollywood yanağı estetiği 20-30 yaş grubu, genetik olarak yanakları tombul duran veya yanakları aşırı dikdörtgen ya da yuvarlak olan kadınların yaşları olduğundan büyük görünür ve yüzlerinde sürekli bir yorgun ifade oluşmasına neden olur. Yanaklardaki yağ birikimleri kişiyi en ufak bir stres, üzüntü ve yorgunlukta olduğundan da daha üzgün ve yorgun gösterir. Hollywood yanağı estetiği ile hastalar hem daha genç hem de son derece çekici ve estetik bir yüz hattına da sahip olabiliyorlar.

Genellikle kadınların tercih ettiği bir operasyon olsa da erkekler de son dönemde yanak estetiğiyle daha çekici yüz hatlarına sahip olabiliyorlar. Hollywood yanağı estetiği kadın ve erkeğe göre ayrı özellikler taşımasının yanı sıra kişiye özel olarak planlanır. Yanak tasarımı ve uygulaması kadında ve erkekte farklılık gösterir.

İyileşme süreci nasıldır?

Estetik operasyondan sonra ağız içinde ufak dikişler olacağı için ilk gün sıvı gıdalar tercih edilmelidir. Sonraki gün yavaş yavaş normal gıdaya geçilebilir. İlk 3 gün mutlaka ağız içi gargara ile dikişleri steril tutmak gerekir. Dikişlerin olduğu bölge hemen hemen hiç acımaz hatta hastalar bazen ağızlarında dikiş olduğunu bile unuturlar. Kendiliğinden çözünen dikişler birkaç gün içinde eriyeceği için cerrah tarafından alınmasına gerek olmaz. Yanak bölgesinde birkaç gün çok hafif hassasiyet hissedilebilir. Hastalar aynı gün işine bile dönebilirler. Yaklaşık 3 hafta içinde son hali ortaya çıkan yanaklarınızla hayal ettiğiniz çekici yanaklara kavuşmuş olursunuz.