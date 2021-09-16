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Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag görevinden istifa etti

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 23:38 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 23:38

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olunduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.


Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld  hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin  tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki  bakan kınandı.
 
Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili  "evet", 72 milletvekili "hayır" oyu verdi.
 
Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin,  gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika  reddedildiyse Bakan istifa etmeli." ifadelerini kullandı.
 
Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunulacak.
 
Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda  kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın  (D66) liderliğini yürütüyor.
 
Savunma Bakanı Bijleveld'in kınanmasına ilişkin karar da parlamentoda  kabul edildi.
 
Oylama öncesi konuşan Bijleveld ise sonuç ne olursa olsun istifa  etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.
 
Kınama kararına koalisyondaki Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD),  Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) hayır oyu kullanırken,  Hristiyan Birlik Partisi (CU) blok halinde evet oyu verdi.

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