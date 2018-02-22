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Hollanda'dan skandal karar!

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 20:53 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 21:42

Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıdı.


Hollanda Parlamentosu'nda, 1915 olaylarının tartışıldığı oturum  sonrası koalisyon hükümetinde bulunan Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili  Joel Voordewind, iddiaların "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için önerge  sundu.
 
Parlamento'da 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece  Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullandı.
 
1915 olayları ile ilgili Ermenilerin iddialarının tanınması dışında,  24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan anma törenlerinde  Hollanda'nın bakan düzeyinde temsil edilmesi de büyük çoğunlukla kabul edildi. 
 
Hollanda hükümetinin konuyu "Ermeni soykırım sorunu" yerine "Ermeni  soykırımı" olarak tanımlaması için yapılan oylamada ise teklif 60'a karşı 85 oyla  reddedildi.
 
Karar, hükümet protokolüne uymuyor
 
Hükümet protokolüne göre, soykırımların tanınmasında, uluslararası  mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) bilimsel araştırma ve  bulgularındaki açık ve net olan sonuçların yönlendirici olması gerekiyor.  Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) Soykırımın  Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor. Bu nedenle  kararın hükümet açısından bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
 
Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, oylama öncesinde  komisyonda yaptığı konuşmada, "Hollanda hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM)  tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi  uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan  bahsedebilir." ifadesini kullandı.
 
Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları  konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag,  bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile getirdi. Kaag, "İki  ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya  koymalı." dedi.
 
Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında,  uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki  açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması  Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor." diye konuştu.
 
  
 

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