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Hollanda'dan flaş koronavirüs kararı! Tedbirleri kaldırıyor

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 1:21 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 1:21

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen kaldırmayı hedefliyor.


Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı  açıklamada ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe  kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını  kaydetti.
 
Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı ortak basın  toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına  ilişkin bilgilendirme yaptı.
 
Toplantıda 1 Kasım'da ülkedeki tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılarak  eski normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.
 
Lise ve yüksek öğretimde tam zamanlı ve sosyal mesafesiz eğitimin 30  Ağustos'tan itibaren deneneceği, sınıflarda ise en fazla 75 öğrencinin  bulunabileceği aktarıldı.
 
Rutte, uzmanların uygun görmesi halinde 1,5 metrelik sosyal mesafe  kuralının 20 Eylül itibarıyla kaldırılabileceğini belirtti.
 
Toplu taşıma dahil maske kullanımının da bu tarihte tamamen  kaldırmasının hedeflendiğini kaydedildi.
 
20 Eylül'de kaldırılması hedeflenen tedbirler
 
20 Eylül'den itibaren maske kullanma zorunluluğu ilkokullarda ve toplu  taşımada dahil tamamen kaldırılacak.
 
Sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak ve evden çalışma tavsiyesi  kaldırılacak.
 
Mağaza ve dükkanlardaki metrekareye göre müşteri kabul etme kuralı ile  kafe ve restoranlardaki saat kısıtlamasına son verilecek.
 
Öte yandan festivaller 20 Eylül'e kadar yapılmayacak ve diskolar 1  Kasım'a kadar gece yarısından itibaren kapatılmaya devam edecek.
 
Hükümetin kaldırılacak tedbirlere ilişkin kesin kararını 17 Eylül'de  yapacağı basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

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