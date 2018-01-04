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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları grevde

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 14:22 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 14:31

Ülkenin büyük bölümünde toplu taşıma araçları çalışmıyor. Binlerce işçinin katıldığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.


Hollanda'nın birçok kentinde iş koşullarının ve  maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı  grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. 
 
Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce  toplu taşıma işçisi, ülke genelinde 1 günlük grev yapıyor.
 
Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde toplu taşıma araçları  çalışmıyor.
 
FNV tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının  iyileştirilmesi için somut adımlar atılması ve ücretlerde yıllık yüzde 3,5 zam  isteği dile getirildi.
 
Açıklamada ayrıca, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni  grevlerin yapılacağı vurgulandı.
 
Amsterdam ve Lahey'deki topluma taşıma işçileri ise farklı  sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.
 

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