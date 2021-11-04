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Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 23:07 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 23:07

Hollanda'da son 24 saatte 10 bin 272 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklanırken, temmuz 2021'den bu yana vaka sayısı ilk defa 10 bini aştı.


Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) açıklamasında, ülke  genelinde son 24 saatte 10 bin 272 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunun bir  önceki günden bin 102 daha fazla olduğu belirtildi.
 
Günlük vaka sayılarının ekim ayından beri yükselişte olduğu belirtilen  açıklamada, bu sayının ayrıca temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük  vaka sayısı olduğu kaydedildi.
 
Hollanda'da hükümet vaka sayıların yeniden artışa geçmesinin ardından  maske ve mesafe kuralını geri getirirken Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının  genişletildiğini açıklamıştı.

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Hollanda koronavirüs Kovid-19
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