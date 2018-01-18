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Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 19:20 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 19:20

Hollanda'da, aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı astı.


Eylemi üstlenen Rechts in Verzet, Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı,  "İslam durdurulmalı. Amsterdam'ın kuzeyinde Erdoğan'a bağlı mega diyanet camisi  istemiyoruz." ifadelerinin yer aldığı yazının fotoğrafı ile birlikte sosyal  medyadan "kafa kesmek" yazısını paylaştı.
 
Emir Sultan Camisi Başkanı Kamber Şener, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, yapılan bu eylemle Müslümanların korkutulmaya çalışıldığını, eylemi  şiddetle kınadıklarını söyledi.
 
Camide ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Şener,   herkesi tahriklere kapılmamaları yönünde uyardıklarını kaydetti.
 
Telefonda görüştüğü Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen'in  kendilerine destek verdiğini ifade eden Şener, polise şikayette bulunduklarını ve  soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

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