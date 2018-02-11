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Hollanda'da cami kundaklandı

11 Şubat 2018 Pazar - 16:57 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 16:57

Hollanda'nın kuzeyindeki Drachten kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği cami kundaklandı.


İslam Merkezi Drachten Vakfına bağlı caminin, kimliği belirlenemeyen  bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.
 
Vakıf yöneticisi Halid Bennaceur, AA muhabirine yaptığı  açıklamada saldırıyı kınadı.
 
Bennaceur, "Dün sabah namazına gelen cemaat camide terebentin  kokusu duyduklarını söyledi. Daha sonra öğle namazına geldiğimizde caminin arka  kısmında yanık izleri ve camların kırıldığını fark ettik." dedi.
 
Saldırının saat 04.00 civarında düzenlendiğini belirten Bennaceur,  "Güvenlik kamerasında bir kişinin caminin arka camını kırdıktan sonra yanıcı bir  sıvı maddeyi ateşe verdiği ve koşarak oradan uzaklaştığı görülüyor." ifadesini  kullandı.
 
Bennaceur, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma  başlatıldığını dile getirdi.
 

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