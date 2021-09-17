Hollanda'da bıçaklı saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var...

De Telegraph'ın haberine göre, yetkililer bunun bir terör saldırısı olduğunu varsaymıyor. Şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Olay yerine altı polis ekibi ve altı ambulansının yanı sıra, çevik kuvvet ekipleri de gönderildi.

İlk başta polis durumun kontrol altında olduğunu duyurmuştu ancak daha sonra durumu GRIP 3 olarak bilinen duruma yükseltti, bu da nüfusun refahı için tehdit oluşturan bir durum olduğu anlamına geliyor.

Polis, daha sonra Twitter 'dan yaptığı açıklamada bir şüpheliyi tutukladığını bildirdi. Olay yerinden haber veren gazeteci Mark Mensink, bir adamın güvenlik güçleri tarafından alındığını gördüğünü söyledi.

İki kişinin nasıl öldüğü henüz belli değil, çelişkili haberler ya okla vurulduklarını, ya da bıçaklanarak öldürüldüklerini bildiriyor.

Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı. Bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görüldü.

Olayın terörle bağlantılı olduğuna dair henüz bir işaret yok.