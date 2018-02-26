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Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan çocuk darbedildi

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 20:12 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 20:12

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen kız çocuğu, hafif beyin sarsıntısı geçirdi.


Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen hafta  Flevoland eyaletindeki Emmeloord kasabasında, 14 yaşındaki başörtülü bir kızın,    okul çıkışı evine bisikletle giderken iki kişi tarafından yolunun kesildiği  belirtildi.
 
Gülerek başörtüsünü çıkarmasını istedikleri kızın bunu reddetmesi  üzerine zanlıların,    çocuğu tekmeleyerek darbettikleri ifade edilen açıklamada,  hastaneye kaldırılan kızın vücudunda aldığı darbeler sonucu morlukların  oluştuğunun ve hafif beyin sarsıntısı geçirdiğinin belirlendiği kaydedildi.
 
Açıklamada, olayın ardından kaçan, sarı saçlı ve 18 yaş civarında  olduğu düşünülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
  
 
 
 

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