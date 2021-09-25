25 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.385 -1.20 EURO 10,4670 1.54
USD 8,8730 1.26 ALTIN 499,410 1.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralı kalktı!

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 20:07 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 20:07

Hollanda'da, 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugünden itibaren sonra erdi.


Hükümetten yapılan açıklamaya göre, ülkede, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce  geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için duyurulan korona  kartı uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.
 
Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor  etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması  hayata geçti.
 
Kafe ve restoran teraslarında, korona kartı uygulaması geçerli  olmayacak.
 
Ülkede 1,5 yıldır uygulanan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bugün sona  erdi.
 
Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde Kovid-19 öncesinde  olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başladı.
 
Disko ve barlar açılıyor, okullarda maske zorunluluğu kalkıyor
 
Disko ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar  açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.
 
Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde  aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin  tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek.
 
Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek  servisi durdurulacak.
 
Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile  sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı.
 
Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın  karantinaya girmesi kuralı da sona erdi.
 
Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın  geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.
 
Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve  istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı.
 
Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.

ETİKETLER

Hollanda sosyal mesafe kısıtlama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.