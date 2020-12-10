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Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 22:17 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 22:17

Hollanda, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.


Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesince (AIVD) yapılan yazılı  açıklamada, Rusya’nın Lahey Büyükelçiliğinde görev yapan istihbarat görevlisi ve  diplomatik akreditasyona sahip olan bir diplomatın ülkede "teknoloji ve bilim  alanında casusluk yaptığı"nın anlaşıldığı ifade edildi.
 
Rus istihbarat görevlisinin, yüksek teknoloji sektöründeki hassas  bilgilere erişimi olan kişilerle temasa geçtiği ve bunlarla önemli bir kaynak ağı  kurduğu ifade edildi. Bu kişilerden bazılarının bilgi karşılığında istihbarat  görevlisinden para aldığı kaydedildi.
 
 En kısa sürede ülkeyi terk etmeleri istendi
 
Diplomatik akreditasyona sahip olan ikinci Rus istihbarat görevlisinin  ise "casuslukta destekleyici bir rol oynadığı" belirtilen açıklamada, her iki  istihbarat görevlisinin Hollanda Dışişleri Bakanlığınca "istenmeyen adam" ilan  edildiği bilgisi paylaşıldı.
 
İki Rus diplomatın bu nedenle artık Hollanda'da diplomat olarak  faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği ve en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri  gerektiği vurgulandı.
 
Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve  nanoteknoloji hakkında bilgi topladığı ve bu teknolojinin çoğunun hem sivil hem  de askeri uygulamalarda kullanışlı olduğuna dikkat çekildi.

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Hollanda diplomat casusluk
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