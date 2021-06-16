Holding kapısında dehşet: 1 gasp, 2 ölü! Altından saadet zinciri çıktı...

Son dakika haberine göre; SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), içerisinde 3.3 milyon lira bulunan çantasını gasp eden bir grup tarafından başından vurularak öldürüldü. Sibel Koçan’ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman Aydın da birkaç saat sonra 32’nci kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Merkezi İstanbul Ataşehir ’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), dün sabah şirket çalışanı Aydın Mert’le birlikte bankaya giderek 3.3 milyon lira çekti. İşkadını, parayı yanındaki çantaya doldurdu. Cipiyle saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy’deki holding binasına gelen Sibel Koçan’ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı. Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direndi. Aydın Mert de müdahale edince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Sibel Koçan’ı başından vurdu. Gaspçılar çantayı alarak kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Sibel Koçan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olay yerine gelerek detaylı inceleme yaptı. Şirket çalışanlarının ifadeleri alındı. Gaspçıların kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Polisin çalışması sürerken, Sibel Koçan’ın eski eşi ve iş arkadaşı olan Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidansın 32’nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Polis her iki olayın bağlantısını çözebilmek için çalışmalara başladı.

40 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLARDI

SAS Holding ve Süleyman Aydın'ın adı 'saadet zinciri' ile 2019'da gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket ödemeye yapmamaya başlamıştı. Saldırganların 'saadet zinciri' ile bağlantılı olabileceği öne sürülüyor...(Hürriyet)