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Hobi olarak başlamışlardı gelir kaynağı oldu! Her yere gönderiyorlar, 8 lira...
Malatya'nın Kale ilçesinde, üniversite öğrencisi Eyüp ve Yusuf Gökhan kardeşler, geçen yıl yüz yüze eğitime ara verilince geldikleri evlerinde zaman geçirmek için hobi amacıyla kuluçka makinesi ile civciv yetiştirip yumurta üretimine başladı. Şu an 70 tavuğa sahip olan Gökhan kardeşler, ürettikleri kuluçkalık yumurtaları satarak geçimlerini sağlıyor.