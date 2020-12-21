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Hobi olarak başladı! Tanesini 150 liradan satıyor

Hobi olarak başladı! Tanesini 150 liradan satıyor
Bursa'da süs tavukçuluğu işine gönül vermiş hobici, dünyanın 3 kıt'asından getirdiği tavukları meraklılarıyla buluşturuyor.
 
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