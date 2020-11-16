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Hobi olarak başladı... Talebe yetişemiyor!
Birçok kişi çalıştığı işten memnun değil. Yeni iş arayışında olan ya da kendi işini yapmak isteyenler düşük bütçe ile yapabilecekleri işleri araştırıyor. Tufan Yılmaz'ın hikayesi yeni iş arayışında olanlara ilham oluyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, elektronik eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Tufan Yılmaz (35), ek gelir olması için 7 yıl önce evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladığı istiridye mantarı üretiminde işini büyüttü. Yıllık ortalama 8 ton üretim yapan, hedefinin dış piyasaya açılmak olduğunu belirten Yılmaz, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.