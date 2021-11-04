Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Kilosu 50 bin lira, taleplere yetişemiyor

Hobi olarak başladığı safran üretimini geliştiren Edirneli üretici Hasan Artan, safran soğanı ve kurutulmuş safran talebine yetişmekte zorlanıyor. Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını 5 yıl önce toprakla buluşturan Artan (73), bitkinin üretim alanlarını her yıl genişletiyor.