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Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Kilosu 50 bin lira, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak üretime başladı, talebine yetişemiyor. Kurutulursa kilosu 50 bin lira, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor. Mor, sarı ve kırmızı renkleriyle güzel bir görüntüsü var. Boya, gıda ve ilaç sektöründe oldukça değerli bir bitki. Edirneli üretici Hasan Artan, büyük kazanç sağladığı bitki hakkında bilgi verdi.
Hobi olarak başladığı safran üretimini geliştiren Edirneli üretici Hasan Artan, safran soğanı ve kurutulmuş safran talebine yetişmekte zorlanıyor. Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını 5 yıl önce toprakla buluşturan Artan (73), bitkinin üretim alanlarını her yıl genişletiyor.