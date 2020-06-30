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Hizmete girdi! Bugün itibariyle başladı...
Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda, yurt dışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde corona virüs testi yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu.
Coronavirüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, iç ve dış turizmin başlıyor olması nedeniyle Antalya Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında bir de corona virüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1'inci Terminali'nin gelen yolcu çıkış kapısında kurulan 90 metrekarelik merkez, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.