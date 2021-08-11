Hizmet zammı nedir? Hizmet zammından kimler yararlanacak?

700 binden fazla kamu işçisi bekliyordu ve belli oldu. Hükümet ile sendikalar arasındaki zam pazarlığı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işçisine yapılacak zammı açıkladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da 30 yıllık talepleri olan hizmet zammı ile ilgili önemli gelişmeyi de duyurdu. Atalay'ın açıklamasına göre, kıdem zammı/hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Peki, Hizmet zammı nedir? Hizmet zammı ne kadar? Hizmet zammından kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Kamu işçisinin zam pazarlığı sona erdi. Hükümet ile sendikalar arasındaki zam pazarlığı bir süredir devam ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında 2021 kamu işçisine yapılacak zammı açıkladı. Buna ek olarak Türk İş Başkanı Ergün Atalay da hükümetle yapıkları görüşmeler neticesinde 30 yıllık beklentilerinin gerçekleştiğini duyurdu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre, kıdem zammı/hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Peki, Hizmet zammı nedir? Hizmet zammı ne kadar? Hizmet zammından kimler yararlanacak? İşte detaylar...

2021 KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU? Bakan Bilgin, "Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir" dedi. Yapılan enflasyon farkı da eklenince yüzde 20'ye yakın zam yapılmış oldu." diye konuştu.

KAMU İŞÇİSİNE HİZMET ZAMMI YAPILACAK!

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre, kıdem zammı/hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Atalay "Yılına 7 TL'den ortalama 100 TL civarında aylıklara zam yapıldı. Bu otuz yıllık bir talepti. Sosyal yardımlar 275 lira idi, 350 liraya çıktı. " dedi.