Hizmet zammı nedir? Hizmet zammından kimler yararlanacak?

Kamu işçisinin zam pazarlığı sona erdi. Hükümet ile sendikalar arasındaki zam pazarlığı bir süredir devam ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında 2021 kamu işçisine yapılacak zammı açıkladı. Buna ek olarak Türk İş Başkanı Ergün Atalay da hükümetle yapıkları görüşmeler neticesinde 30 yıllık beklentilerinin gerçekleştiğini duyurdu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre, kıdem zammı/hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Peki, Hizmet zammı nedir? Hizmet zammı ne kadar? Hizmet zammından kimler yararlanacak? İşte detaylar...
2021 KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin, "Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir" dedi. Yapılan enflasyon farkı da eklenince yüzde 20'ye yakın zam yapılmış oldu." diye konuştu.
KAMU İŞÇİSİNE HİZMET ZAMMI YAPILACAK!
Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre, kıdem zammı/hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Atalay "Yılına 7 TL'den ortalama 100 TL civarında aylıklara zam yapıldı. Bu otuz yıllık bir talepti. Sosyal yardımlar 275 lira idi, 350 liraya çıktı. " dedi.
Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle:
Toplu sözleşme imzasını burada atmak istedik. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Finansal krizler çıkararak, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara Türkiye'nin her zaman vereceği bir cevabı vardır. Türkiye bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi sağlıklı sürdürmenin yolu birkaç yıl bunu devam ettirmektir. Yüzde 5, 7 büyüdük dediğimiz zaman bu refah yaratacaktır. Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik. Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek. Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık. En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı. Yapacağımız düzenlemeler dikkat alındığında kamuya maliyeti Türkiye ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir.