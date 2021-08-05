Hissedilen sıcaklık kaç derece? İstanbul’da hissedilen sıcaklık 6 Ağustos!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunmuştu. İstanbul'da hava sıcaklığı 39 derecelere ulaştı. Aşırı sıcak ve yüksek nem vatandaşı bunaltırken yetkililer 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Peki, hissedilen sıcaklık kaç derece?

Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olurken İstanbul’da deyim yerindeyse cehennem sıcaklıkları yaşanıyor. Hissedilen sıcaklık kaç derece? İstanbul’da hissedilen sıcaklık!

İSTANBULDA HİSSEDİLEN SICAKLIK KAÇ DERECE?

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 5 Ağustos 2021 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 6 Ağustos 2021 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 8 Ağustos 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.