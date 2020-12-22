Hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyor, hisse senetlerine en iyi nasıl yatırım yapabileceğinizi araştırıyor olabilirsiniz. Öncelikle nasıl hisse senedi alıp satacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Piyasa trendlerini takip eden her yatırımcı, altın ve gümüş gibi değerli maden ya da döviz alıp satma ile yatırımına başlar. Ancak hisse senedi alıp satmak da başka bir yatırım aracı. Değerli maden, dolar gibi hisse senetleri de yatırımcıya önemli bir getiri sağlar. Geliriniz ne olursa olsun, erken yatırım yapmaya başladığınız, yatırıma devam ettiğiniz ve asla satmadığınız sürece hisse senetlerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Peki, Hisse senedi nedir, nasıl alınır? Hisse senedi ile nasıl para kazanılır? İşte hisse senetleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Geliriniz ne olursa olsun, yatırım yapmak günümüzün en çok tercih edilen biriktirme yöntemlerinden biridir. Neye yatırım yaparsanız yapın yatırıma ne kadar erken başlarsanız geleceğe dönük tasaaruflarınızı arttırmak için önemli bir fırsat olabilir. Bu yatırımlar, altın ve gümüş gibi değerli maden olabilir ya da döviz veya hisse senedi de olabilir. Amaç biriktirmek ve paranızı katlamak. Bu yatırım araçlarından öne çıkanlardan biri de hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Bu yatırım aracı ustalaşmanız gereken en önemli finansal becerilerden biridir.

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraklar olarak tanımlanan hisse senedi yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım türlerinden biridir. Her Yatırımcı, piyasa trendlerini takip ederek hisse senedi alıp satabilir. Şirket hisselerine yatırım yapmak, piyasa riskine tabi olmakla birlikte, kazançlı bir yatırım seçeneği de olabilir. İyi zamanlanırsa kar bile elde edebilirsiniz. Peki, Hisse senedi nasıl alınır? Hisse senedi ile nasıl para kazanılır? İşte hisse senedi alıp satma ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorsunuz fakat nereden başlamanız gerektiğinizi bilmiyorsanız hisse senetleri ile ilgili haberimize mutlaka göz atın. Geliriniz ne olursa olsun, erken yatırım yapmaya başladığınız, yatırıma devam ettiğiniz ve asla satmadığınız sürece hisse senetlerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun için finansal bir sihirbaz olmanıza gerek yok. Öncelikle hisse senedinin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor.

HİSSE SENEDİ NEDİR?

Hisse senetleri kıymetli evrak sınıfında bulunmaktadır. Şirketlerin sahip olduğu ortakların paylarını belgelemek için kullanılırlar. Yatırımcılar ise şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmesi durumunda borsa üzerinden alım satım yaparak şirkete ortak olurlar. Ancak bu ortaklık yatırımcılara belli başlı haklar verir. Diğer bir deyişle hisse senedi sahibi olan yatırımcılar şirketlerin karar aşamasında etkili olmamaktadırlar.

HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?

Türk Ticaret Kanunu'na göre hisse senetleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki hamiline yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu hisse senetleri borsada işlem gören senetler olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinden hamil kim ise hak sahibi de o olmaktır. Hamil olabilmek için de ya Takasbank dökümüne kayıtlı olmak ya da ibraz eden olmak gerekmektedir. Bu senetlerin işlem görebilmesi için Borsa İstanbul 'a kote ettirilmesi gerekir.

Ticaret kanunumuzca belirlenen bir diğer hisse senedi çeşidi ise nama yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu senetler sahiplerinin isimleri ile kaydedilmiştir. Nama yazılı hisse senetlerinin borsada alınıp satılması söz konusu olamaz. Eğer bu senetlerinin borsada işlem görmesi istenirse o zaman hamiline hisse senedi olarak çevrilmeleri ve borsa İstanbul 'a kayıt ettirilmeli gerekmektedir.

Bu şartlar altında eğer borsadan bir hisse senedi satın alınmak isteniyorsa bunun için temel yol şu şekilde olmaktadır:

- Öncelikle temel borsa bilgisine ve deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu bilgiler içerisinde temel borsa bilgisi, analizler, piyasa takibi, yatırım stratejileri ve psikolojik açıdan borsaya hazırlıklı olunması gerekmektedir.

- Daha sonrasında İstanbul Borsa'da olan bir aracı kurumun seçilmesi gerekmektedir. Çünkü kişiler bizzat borsadan hisse senedi alım satımı yapamazlar. Bunun için SPK tarafından yetki belgesine sahip olan aracıların işlem yapması gerekmektedir.

- Aracılar belirlendikten sonra vadesiz bir yatırım hesabına sahip olunması gerekmektedir. Aracı kurum bu hesap üzerinden gerekli işlemleri yapacaktır.

- Aracı kurum ile yatırımcı arasından çerçeve sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme içerisindeki bilgilerin Takasbanka bildirilmesi gerekmektedir.

- Aracı kurum ve yatırımcı arasındaki komisyon oranının belirlenmesi esastır.

- Satın alınmak istenen hisse senedinin analizlerinin yapılması ve en doğru kararı verilmesi gerekmektedir.

- Hisse senedi alım emrinin verilmesi ile birlikte alım satım işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Günümüzde bu işlemler genellikle internet üzerinden yapılmaktadır.

HİSSE SENEDİ NASIL PARA KAZANDIRIR?

Başarılı yatırımlar, sabırlı olmak ve piyasada uzun yıllar kalmakla ilgilidir. Öncelikle büyük bir düşüş olduğunda paniklemek, hisse senetlerinizi en ufak bir düşüşle veya düştüğünde satmak, verebileceğiniz en kötü finansal karar olabilir.

Borsa'da bilinçli bir şekilde hisse senedi alan kişiler borsada işlem yapmanın mantığını bilen kişiler olmaktadır. Bunun için en düşük fiyattan alım yapıp fiyatlar yükseldiğinde ve direnç noktasına ulaştığında hisse senetlerinin satışlarını gerçekleştirmektedir. Alım satım arasında ki bu fark ise yatırımcıların kazançlarını oluşturmaktadır.

Düşüş eğilimleri pek çok yatırımcı açısından korkutucu olsa da kriz anlarında bile pazarların yılda yaklaşık % 10 oranında büyümeye devam edebileceğini unutmayın. Hisse senedi fiyatlarının her zaman nasıl hareketlilik izlediğini takip edin.