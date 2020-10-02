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Hisar sistemine 'saha' güncellemesi! Harekete geçildi...
Türkiye’nin hava savunma araçlarından Hisar’ın menzil ve kabiliyetlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Bu durumun 'sahadan gelen bilgilerle' geliştiğini anlatan uzmanlar, hava savunma şemsiyesinde yeni sistemlere çalışıldığını vurguladı.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın derlediği bilgilere göre; Yerli ve milli savunma sanayii adımlarının en önemli hamlelerinden birini ‘hava savunma sistemleri’ üzerinden geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, üretilecek sistemlerin ‘en üst seviyeye’ ulaşabilmesi için son derece yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.