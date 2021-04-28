Hisar milli hava savunma sistemi eğitimleri başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli hava savunma füze sistemi olan Hisar için gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatörler ve eğitim füzeleri ile operatör eğitici eğitimleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan Hisar sistemlerinin operatör eğitici eğitimlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Hisar operatörleri katıldı.

Eğitimlerde ASELSAN tarafından geliştirilen gerçek sistemler ile bütünleşik çalışan simülatörler yoğun olarak kullanıldı. Simülatör kullanımı, eğitimin pahalı mühimmat ve hedef uçak kullanımı yerine dijital ortamda verilmesi nedeniyle maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca simülatör eğitimleri ile gerçek atışlardan önce çok daha fazla tekrar yapılması ile eğitimin pekiştirilmesi sağlanıyor.

ASELSAN ve proje paydaşı firmaların uzman eğitmen personelinin görev aldığı eğitimlerde, operatörlerin, sistemlerin tüm imkan ve kabiliyetleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ve taktik gereksinimine uygun olarak en verimli düzeyde kullanımını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olması amaçlandı.