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Hırvatistan'da 6,3 şiddetinde deprem!

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 14:45 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 14:50

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem  meydana geldi. 
 
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre,  yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde  deprem yaşandı.
 
Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri  Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin  ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.
 
Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana  gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.
 
  
 

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