Hırsızlık yapan gençlere hakimden ibretlik ceza

Sıradan bir 'hırsızlık' vakası olarak başlayıp 'ibretlik' cezaya dönüşen olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir giyim mağazasından 7 mont çalan 21 ve 18 yaşlarındaki iki hırsız, yakalanınca 'yardım yapacaktık' dedi. Hırsızlık suçundan tutuklanan iki genç hakkında hakim, ders niteliğinde bir karara imza attı.

İstanbul Maltepe 'de 21 ve 18 yaşındaki iki genç giyim üzerine birçok şubesi bulunan zincir bir mağazaya gitti. 21 yaşındaki Mehmet A. içeri girdi, Kadir D. ise motosikletiyle arkadaşını dışarıda bekledi. Mağazadaki genç bir süre içeride oyalandı, sonrasında eline 7 mont birden aldı. Çalışanlar gencin davranışlarından şüphelenince durumu emniyet güçlerine bildirdi.

MONTLAR MAĞAZAYA, ARKADAŞLAR ADLİYEYE

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya 'nın haberine göre; Mağazadan montların ücretini ödemeden çıkan genç, dışarıda kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Polisler de hız kaybetmeden olay yerine geldi. Kaçmaya başlayan gençler çok geçmeden çaldıkları montlarla birlikte suçüstü yakalandı. Montlar ait olduğu yere, iki arkadaş da adliyeye götürüldü.

"GARİBANLARA YARDIM EDECEKTİK"

Savcı iki gencin de ifadesini aldı. "Muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren gençlerden Mehmet A., "Benim durumum iyi. Amacım evsizlere montları dağıtmaktı. Garibanlara yardım etmek istedik. Çok pişmanım. Bir cahillik yaptım. Böyle bir suçlamadan çok utanıyorum" dedi.

BİR ANLIK GAFLET...

Onu mağaza dışında bekleyen arkadaşı da pişman olduğunu söyledi ve ekledi; "İhtiyacı olanlara montları dağıtacaktık. Bir anlık gafletle yaptık. Cahilliğimize geldi. Kötü bir niyetimiz yoktu" Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin adli sicil kayıtlarının olmaması, pişman olmaları ve mağazanın zararının giderilmiş olmasını dikkate aldı. Tutuklama ile umulan faydanın adli kontrolle de sağlanabileceğini kaydederek savcının tutuklama talebini reddetti.

YARDIM KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA CEZASI