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Hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi!

20 Temmuz 2021 Salı - 10:10 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 10:11

Bakırköy'de motosikletli iki kişi, lüks bir otomobilin camını kırarak gösterge panelini çaldı. Hırsızlık anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi, sokak üzerinde park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi. Kısa sürede otomobilin gösterge panelini çalan hırsızlık şüphelileri, hızla olay yerinden uzaklaştı.
 
 
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
 
Hırsızlık anları sokakta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde beklediği, diğerinin ise lüks otomobilin gösterge panelini alıp otomobilden çıktığı görülüyor. Daha sonra iki şüpheli, motosiklete binerek hızla uzaklaşıyor.
 

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