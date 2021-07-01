01 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.373 1.21 EURO 10,3040 -0.22
USD 8,6670 -0.37 ALTIN 493,110 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hırsızların yeni gözdesi katalitik konvertör! Fiyatları 1500 liradan başlıyor

Yalın ONAT - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA) |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 17:39 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 17:42

Otomobillerde egzoz sisteminde bulunan ve fiyatı bin ile 10 bin arasında değişen katalitik konvertör hırsızların yeni gözdesi oldu. Egzoz ustası Bilal Kıramanlıoğlu, "Konvertörün için boşaltılırsa arabanın çekiş gücü değişir, sesi değişir, arıza lambası yakar. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.


Arabalarda egzoz sisteminde bulunan karbonmonoksit gibi zararlı gazların filtre edilmesine yarayan katalitik konvertör, hırsızların hedefi oldu. Euro 1, 2 , 3, 4 diye sınıflandırılan katalitik konvertör, içindeki Paladyum (Pd) elementi için çalınarak satılıyor. Malzemesinin kalitesine göre konvertörlerin fiyatları bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.
 
Egzoz dükkanı olan Bilal Kıramanlıoğlu, "Katalitik konvertörün içinde paladyum isminde bir metal var. Modeline göre bu metalin oranı da değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu söylüyorlar ama konvertörün kendisi de değerli bir malzeme. Konvertörün fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.
 
dfe6b3ec6b749eb892f553d71bbf6e48.jpg (600×450)
 
"PALADYUM KADAR KONVERTÖR DE DEĞERLİ BİR MALZEME"
 
Kıramanlıoğlu "Katalitik konvertör benzinli araçlarda bulunan zehirli gazları filtre eden bir taş, içinde paladyum isminde bir metal var. Modeline göre bu metalin oranı da değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu söylüyorlar ama konvertörün kendisi de değerli bir malzeme" diye konuştu.
 
513e9c6eafa8aafadc18ea262724dae8.jpg (600×336)
 
"BUNUN İÇİNİ SATMAK İÇİN KIRANLAR VAR"
 
Kıramanlıoğlu "Konvertörün için boşaltılırsa arabanın çekişi değişir,  sesi değişir, arıza lambası yakar. Anca yazılımla beyinden silinirse ışık yanmaz. Konvertörün fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var.Yabancı plakalar var bize gelen.  'Bu konvertörü boşalt ver' diyor. Öyle içi boşaltılmış çok müşteri geliyor bize. Bu taşı kırıp içini boş takabiliyorlar. Normalde temizliği yapılıp, geri takılabiliyor" ifadelerini kullandı. 
 
3ad4a0f8995f9d616f73d16ea570e546.jpg (600×337)

ETİKETLER

egzoz Otomobil katalitik konvertör Hırsız
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.