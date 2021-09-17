Hırsızla göz göze geldi! Önce dövdü sonra bıçakladı

Bursa’da, Necibe B. (42) evin mutfağında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi tarafından önce dövüldü, sonra da bıçaklandı. Yaralı Necibiye B., hastanede tedaviye alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Coşkun Sokak’ta bir apartmanın 2’nci katında oturan Necibiye B., mutfaktan gelen sese uyandı. Eşinin geldiğini düşünen Necibiye B. mutfağa yöneldiğinde bir kişi ile karşılaştı. Karşısında ev sahibini gören şüpheli, kadını önce darp etti ardında da karnından bıçaklayarak kaçtı.