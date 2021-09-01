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Hırsız iş başında hayatını kaybetti! Sokak ortasında...

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 19:08 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 19:08

Konya'da elektrik hattı direğindeki kabloları keserken akıma kapılan kişi öldü. Polisin kablo hırsızlığı girişiminde öldüğünü değerlendirdiği kişinin kimliği araştırılıyor.


Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'ta meydana geldi. Elektrik hattı direğindeki kabloları kesen 1 kişi, akımına kapılarak yaklaşık 8 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.   
 

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Konya elektrik kablo
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